ENTREVISTA EN EL TRANSISTOR

Juanfran afirma no estar sorprendido por las declaraciones de Griezmann, pide respeto pero afirma que "no ha dicho que se va ni nada de eso. es un tío al que se le quiere mucho en el vestuario". Admite que "mi hijo no me ha preguntado por Griezmann, por las cosas que ha dicho".