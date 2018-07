CON DE LA MORENA

El candidato a la presidencia de la RFEF, Jorge Pérez y Luis Gil, muestran en El Transistor su sorpresa de que no haya sucedido nada después de que Ángel María Villar haya devuelto al CSD 1,5 millones que no han sabido justificar. Tampoco entienden que a día de hoy todavía no se hayan celebrado las elecciones que cada cuatro años (en año Olímpico) se convocan en la Federación Española de Fútbol.