Valdano, sobre Setién: "Lo que no dijo estando dentro del club no lo tiene que decir estando fuera"

Jorge Valdano opina en El Transistor sobre las palabras de Quique Setién sobre su etapa como entrenador del F.C. Barcelona, que ha comentado en su charla con Vicente del Bosque.

Para Valdano, si un directivo no dice nada mientras está dentro de una empresa, no debe decirlo tampoco cuando está fuera. Según él, en las palabras de Setién "hay reproches implícitos" y no deja las cosas claras: "Deja en el aire una sospecha incómoda" y, a su juicio, "no deja en muy buen lugar" a Messi.

Afirma que también observa una autocrítica "interesante" en las declaraciones del técnico, pero cree que la conversación termina desbordándose un poco: "Al final llegó más lejos de lo que debiera".

Valdano asegura que un vestuario es un ámbito muy particular, lleno de códigos, y las cosas que ocurren dentro no conviene difundirlas, pero que si se hace, debe ser con "total y absoluta claridad e ir a los detalles más nimios".

"Se inicia un debate que no se culmina, y quedan algunas dudas dentro de su discurso en el que, para mí, Messi no queda bien parado".