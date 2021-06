Valdano: "La baja de Busquets es un gran contratiempo pero Rodri es de plenas garantías"

Jorge Valdano analiza la noticia de última hora del positivo de Sergio Busquets. Cree que es un gran contratiempo por lo futbolístico y por la intranquilidad que puede generar: "En lo futbolístico es una pérdida importante pero detrás está Rodri, un jugador que da unas garantías totales. La situación no es cómoda para la concentración de la selección".

"Los equipo maduran en la dificultad y esto es un motivo nuevo para fortalecerse. El problema es que hay una irregularidad futbolística. No hay una alineación que se pueda decir de memoria y además ante unos equipos potentísimos", asegura Jorge Valdano que cree que el mayor problema de España es la falta de una idea clara.

El jeque del PSG ha sido muy rotundo asegurando que a Mbappé ni le van a vender ni le van a dejar irse gratis: "No es dueño absoluto de la situación. El contrato de Mbappé vence en no mucho tiempo y tiene que convencerle y me da que la vía no es el dinero. Me da la sensación que Mbappé está a la espera de saber si el equipo será realmente poderoso