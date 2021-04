Valdano: "Cambiaría a Vinicius por Mbappé pero igual en dos años me arrepiento"

El gran protagonista del encuentro ha sido Vinicius, para Valdano probablemente su mejor actuación en el Real Madrid: "Ha sido su noche de gloria, es el primer jugador nacido en el 2000 que mete dos goles en cuartos de final. Es un jugador con mucha personalidad, muy decidido. Le falta calma en los últimos metros pero hoy estuvo muy inspirado en la definición, ha sido una pesadilla para el Liverpool".

Si Mbappé llega al Real Madrid, sería evidentemente un escollo en la progresión de Vinicius. Ahora mismo Valdano ve por encima al francés pero no lo tiene tan claro de aquí a unos años: "Mbappé es de otra categoría, es campeón del mundo, sabe cuando frenar, acelerar. Pero como diamante en bruto Vinicius es muy ilusionante. Si me dices cambiar a Vinicius por Mbappé pero igual en dos años me arrepiento".

Un Valdano que se deshace en elogios con la línea de centrocampistas del Real Madrid: "Modric y Kroos son jugadores ejemplares. Hay acciones en las que no solo son eficaces sino que también son emocionantes y eso tiene una transmisión a los compañeros importantísima. Creo mucho en el medio del campo del Real Madrid, son muy inteligentes y saben entender que el fútbol tiene momentos y adaptarse a cada uno de esos momentos".

Jorge Valdano cree que el Real Madrid llega mejor al clásico por un motivo "porque sobrevive en la Champios y eso te da una autoridad tremenda", no obstante cree que el Barcelona también llega en un gran momento y será un partidazo.