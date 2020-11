Quique Setién charla con Del Bosque: ¿Le vino grande el Barcelona?

Enrique Ortego firma en El País este sábado una entrevista al ex técnico del Barcelona Quique Setién. En ella, charla con Vicente del Bosque sobre su salida del Barcelona y asegura que durante su etapa en el club como entrenador no fue "el verdadero Setién": "En el Barça no fui yo, no pude o no supe".

Para Alfredo Martínez, con la entrevista en El País, Setién intenta "justificarse ante el barcelonismo": "Trata de justificarse y dentro de esa justificación reconoce su incapacidad y que le ha venido grande el cargo".

Enrique Ortego, niega esta interpretación y asegura que Setién "en ningún momento" afirma tal cosa. "Él dice que no ha sido el verdadero Setién, no que le haya venido grande el cargo".