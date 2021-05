Valdano: "El carnaval del VAR nos mete en este lío, pero el lío se hace fabuloso si decide un campeonato"

Jorge Valdano ha señalado al VAR tras el Madrid-Sevilla. Para empezar, con el gol anulado a Benzema por el fuera de juego de Odriozola: "No me gustó cómo se tiró la línea, además se decidió muy rápido. No vi que fuera una jugada donde las imágenes me hayan aclarado la situación, más allá de que por un dedo gordo me parece que el VAR no debería intervenir", ha dicho Jorge Valdano, que ha añadido que el VAR terminará "decidiendo un campeonato".

Sobre las manos, destaca el cambio de criterio del Comité de Árbitros: "Es natural que la gente termine indignada porque hay casos juzgados de manera distinta".

"Hasta ahora, el VAR no ha aclarado nada. Estamos hablando de la definición de un campeonato decidido por el VAR. El VAR me perturba, difiere el grito de gol y todo aquello que es tan importante", ha querido insistir Valdano.