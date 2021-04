La contundente respuesta de Valdano a Klopp tras su menosprecio a Valdebebas

Jorge Valdano reconoce que jugar en Valdebebas no es lo mismo que en el Bernabéu pero añade que "lo que hay que tener en consideración es que el Real Madrid no juega en Valdebebas para sacar ventaja. El Bernabéu incluso vacío impone e influye en los adversarios. El Real Madrid pierde más que lo que gana". No le gustaron las palabras de Klopp, y le lanza un contundente mensaje: "Cuando el nuevo Bernabéu esté terminado el que va a parecer un campo de entrenamiento es Anfield, hay que adaptarse a los tiempos". Por ese motivo, cree Valdano que son muy acertadas las palabras de Ronald Koeman en las que el técnico del Barcelona ha manifestado que no entiende ese desprestigio de Klopp.

El futbol pandémico nos ha acostumbrado a grandes altibajos. Se ha visto en la Liga hasta tal punto, dice Valdano, que "se va a jugar un clásico a tres", en referencia a la pelea por el título con el Atlético de Madrid, cuando hace unas semanas era impensable. En caso de que gane el Barcelona, Valdano no descartaría todavía al Real Madrid por el título de Liga, aunque reconoce que lo normal es que se centren plenamente en la Champions.

El análisis por posición

Hacemos la quiniela por posiciones. En la portería Valdano ve un empate entre Ter Stegen y Courtois. La defensa ve algo superior a la del Real Madrid. En el centro del campo no tiene dudas. "no hay ninguno como el del Real Madrid". En la parte de arriba se decanta por la del Barcelona por el factor Messi.