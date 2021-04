Schuster: "Valdebebas no es un estadio óptimo para jugar estos partidos, parece que vas a echar una pachanga"

Con Bernardo Schuster y Gerard charlamos sobre lo que sienten los futbolistas en los días previos a un Clásico. El alemán nos cuenta sus recuerdos: "No he sido nunca supersticioso, no hacía nada especial en los días previos a un Clásico, lo que sí quería es que llegase ya el partido. Son días que te llama gente que nunca te llama para decirte y pedirte de todo". Gerard recuerda que siempre intentaba cuidarse mucho para no tener percances físicos que le impidieran jugarlo. Y paradójicamente confiesa que una de las lesiones más graves de su carrera fue en la previa de un clásico.

Mateu Lahoz será el encargado de arbitrar el encuentro. En la previa dice Schuster que sí se habla del colegiado en los vestuarios aunque no era su caso: "Yo me enteraba de quién era el árbitro el mismo día del partido, no estaba pendiente de eso".

El escenario del partido es el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. Gerard cree que no afecta jugar en un estadio de esas condiciones aunque no opina lo mismo Schuster: "Valdebebas no es un estadio óptimo para jugar estos partidos, estoy de acuerdo con Klopp, creo que eso favorece al Madrid; es un estadio que parece que vas a jugar una pachanga, no un partido de Champions o un Clásico de Liga"

"Madrid y Barça ya no pueden reservar nada, tienen que ir con todo a todos los partidos", coinciden los dos.