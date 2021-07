El Sanedrín: "Inglaterra ha hecho hoy su mejor historia de la Eurocopa"

Inglaterra ha ganado 4-0 a Ucrania y ha logrado su pase a la semifinal de la Eurocopa 2020 gracias a un doblete de Harry Kane y los goles de Harry Maguire y Jordan Henderson. Por su parte, Dinamarca ha eliminado a República Checa (1-2) con dos goles de Delaney y Dolberg. El próximo miércoles, los ingleses se enfrentarán en Wembley a Dinamarca, en la que será la primera semifinal de Eurocopa que juega Inglaterra tras 25 años.

Miguel Benegas sostiene que "hoy ha sido la mejor historia de Inglaterra de toda la Eurocopa". Además, lo realmente asombroso es que ningún equipo ha logrado meter gol a los ingleses en lo que llevamos de torneo. "Inglaterra llega a las semifinales como mejor podría llegar anímicamente", explica mientras comenta que toda Europa espera un Inglaterra-Italia en la final.

Para Alexis, Inglaterra es el equipo que más posibilidades tiene de llegar a la final, puesto que tiene que enfrentarse contra el rival más fácil, Dinamarca. Sin embargo, entre España e Italia su favorito es Italia. Aunque no hay una gran diferencia entre ambas plantillas, Italia ha jugado mucho mejor en esta Eurocopa y por eso se merece el favoritismo. En su opinión, el partido contra Italia se caracterizará por un gran sufrimiento y mucha agonía.

La buena defensa de Inglaterra ha permitido no recibir ni un sólo gol en la Eurocopa. "En cuanto a jugadores de ataque va muy sobrada Inglaterra, pero lo sorprendente es que no le hayan metido ningún gol", comenta Jesús López. En su enfrentamiento contra Inglaterra, Hugo Condés opina que "Dinamarca no tiene nada que perder" y, además, muchos de los jugadores de la selección danesa están acostumbrados a jugar contra los ingleses, por lo que no se lo van a poner fácil. El éxito de Dinamarca ha sido muy meritorio porque lo han hecho jugando muy bien tanto contra Bélgica como contra Rusia.