El Sanedrín: "¿Debe Luis Enrique cambiar algo del once ante Italia?

La selección española buscará mañana una plaza en la final de la Eurocopa ante Italia. ¿Debe Luis Enrique cambiar algo del once de los últimos partidos? Santiago Segurola asegura que hay algo en la defensa que no le termina de convencer. "La conexión entre Laporte y Pau Torres no la veo clara, hay algo que falla. Pau Torres es un gran jugador pero todavía no ha destacado en ningún partido a lo mejor necesita tiempo".

Sin embargo, Ortego cree que mañana ante Italia la mejor opción sería un central zurdo por la derecha para parar a Insigne. "Siempre hace lo mismo, regate hacia dentro para buscar el tiro, y un central zurdo en la derecha le cortaría".

Sobre el estilo de juego de ambos combinados, ofensivamente muy marcado, Enrique Ortego afirmó que: "España mastica más el juego. Italia es más perpendicular" y que ve más posibilidades que Italia gane porque le ha gustado más en los partidos que ha jugado. Además, Gerard Moreno también puede aportar como revulsivo. Si no juega Gerard, al menos miras al banquillo y ves 30 goles para cambiar el partido".

Por su parte, Segurola aseguró que España tiene tantas o más posibilidades que el combinado italiano. “Son dos equipos que aparentemente hacen lo mismo, pero no es así. España es el equipo con más posesión de la Eurocopa, con el 67% e Italia está 10 puntos por debajo, hay mucha distancia. Italia juega al ataque y en campo contrario, pero lo hace de una forma diferente que España”.