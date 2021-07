El Sanedrín: "Ceballos, Asensio y Merino han estado por debajo de su nivel"

Existen rumores de que el Real Madrid podría estar detrás del joven jugador de 18 años Illaix Moriba. Lo que se sabe hasta el momento es que las negociaciones con el F.C. no avanzan y se mantiene en la postura de no renovar por la cantidad que le ofrecen. Sobre este asunto han opinado Enrique Ortego y Cayetano Ros. "Todo lo que ha demostrado en el Barça es interesante, pero estamos hablando de un equipo del Madrid que tiene seis centrocampistas importantes. Le costaría entrar en el Madrid y yo no le veo ahora mismo con sitio de titular en el Madrid", comenta Ortego.

Por su parte, Cayetano Ros considera que es un "proyecto". "Nosotros lo conocimos en Miami hace cuatro o cinco años, donde destacaba muchísimo. Era un poco más musculoso. Me ha sorprendido la evolución. Ahora es más ligero. Es un jugador parecido por sus características a Pogba. Yo ahora no le veo de titular, pero sí es un futbolista con un futuro prometedor".

Sensaciones de España de cara a los Juegos Olímpicos

El equipo olímpico de Luis de la Fuente ha jugado hoy su último amistoso contra Japón, que comenzó adelantándose en el marcador. En la segunda parte logró el empate Carlos Soler. Ros y Ortego han sacado conclusiones al respecto.

Ortego comenta qué es lo que tienen que mejorar. Destaca, sobre todo, la "profundidad". "El equipo está recién llegado, hay mucha humedad y ha jugado contra un equipo físicamente fuerte, que ha presionado y que tiene un nivel de energía alto. Le pasa un poco como a la Selección Absoluta, que mastica demasiado el juego", añade.

Ros menciona a tres jugadores que tienen que "coger más ritmo y confianza": "Ceballos, Asensio y Merino. Los tres en la primera parte han estado por debajo de su nivel".