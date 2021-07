Santi Nolla: "Es una posibilidad abierta que el Madrid esté detrás de Illaix Moriba"

El F.C. Barcelona tiene la sospecha de que el Real Madrid está detrás de Ilaix Moriba. Por el momento, el jugador, de tan solo 18 años, se mantiene en la postura de no renovar por la cantidad que le ofrece el Barça.

Santi Nolla, director de diario 'Mundo Deportivo' nos cuenta más detalles sobre el caso Illaix. "Es muy difícil frenar las fugas de los jugadores jóvenes. El Barça y los grandes clubes lo que hacen es hacer una apuesta y plantean en quién merece la pena hacer un esfuerzo", explica.

"Illaix ha cambiado de agente y la agencia de representación es más ambiciosa, con más proyección. Tiene una perla y quiere explotarla", asegura.

Por otro lado, nos cuenta si el joven jugador podría estar cerca del club blanco: "Yo siempre he tenido la sensación de que había un cierto pacto no escrito en los últimos años de no agresión. Yo creo que lo marcó Figo. Es una posibilidad abierta que el Madrid esté detrás de Illaix Moriba, pero será complicado".