El Sanedrín: ¿La 11ª del Atlético o la 35ª del Real Madrid?

El Atlético de Madrid llega líder a esta última fecha, pero el Real Madrid aspira a arrebatarle el título in extremis. Los rojiblancos visitan a un Valladolid que se juega la vida mientras que los madridistas reciben a un Villarreal peleando en zona europea… pero con la final de la Liga Europa del próximo miércoles en el horizonte.

Las cuentas son sencillas: el Atlético de Madrid será campeón si gana su partido. Incluso le valen el empate y la derrota si el Real Madrid no es capaz de ganar su compromiso. Y es que a los de Zidane sólo les vale sumar los tres puntos y esperar un pinchazo de los de Simeone en Zorrilla.

"Yo creo que mañana el Atleti no gana la liga. Y llevo todo el año diciendo que quiero que la gane el Atleti pero creo que mañana va a pasar como en las ligas de Tenerife.", asegura Misterchip, que es el único en el debate que opina que no van a ganar la Liga.

Jornada de ¿Despedidas?

En el Atlético de Madrid Luis Suárez no tiene todavía cerrada su continuidad: "¿Si retendría a Luis Suárez? Depende de lo que venga, tienes que traer sino a un delantero que te garantice 20 goles mínimo.", opina Ortego. Qu en cuanto al madridista Hazard lo tiene claro: "Ahora nadie paga 80 kilos por Hazard, puede ser un jugador de 50 millones como mucho. Si hace una buena Eurocopa yo aprovecharía para venderlo."

"Me parece que a Koeman en el club no le han tratado bien. Te puede gustar más o menos como entrenador pero no merece este trato. Ha sido un portavoz esta temporada.", asegura Alfredo Martínez que señala que "Laporta está haciendo con Koeman lo mismo que Bartomeu hizo con Valverde. Si no crees en él, díselo claro."

En cuanto a llegadas, dos nombres: "El fichaje de Agüero por el Barcelona será oficial en cuanto termine la Champions. Independientemente de que se quede Koeman o no, creo que Memphis Depay querría ir igualmente al Barcelona."