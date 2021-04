De la Morena sobre el gesto de Koeman con Mingueza: "A ver si se atreve a hacer lo mismo a Messi"

Una de las imágenes del Barcelona Getafe ha sido el gran enfado de Koeman con Óscar Mingueza. El defensa ha arriesgado en una salida de balón algo que le ha sentado muy mal al técnico que inmediatamente ha decidido sustituirle. El holandés tras el encuentro ha reconocido que "ha sido exagerada" su postura con Mingueza. Un gesto que no ha entendido José Ramón de la Morena, especialmente cuando el futbolista le ha ofrecido la mano y no se la ha aceptado, un gesto que, en opinión del presentador no se hubiera atrevido a hacer con Messi.

Bernardo Schuster opina que "Koeman no ha hecho bien con Mingueza, no lo ha merecido. Es un chico que a mí me encanta, me ha gustado cada vez que juega". Craioveanu cree que el enfado viene desde la primera mitad con el gol del Getafe: "Me ha dado la sensación que es por la jugada que ha arriesgado en la salida de balónEl viene desde el primer gol del Getafe. Mingueza estaba fuera del campo porque le estaban atendiendo. Y creo que viene desde ahí pero no lo ha merecido porque está haciendo una gran temporada".

Ernest Folch por su parte cree que Koeman tiene la autoridad para hacer lo que ha hecho con Mingueza y que está en su derecho de "sobreactuar y meterle una bronca que le va a servir para el futuro. Añade Folch que Mingueza es un producto de Koeman y no ve en ningún caso una humillación. Cree el periodista que esto no es una guardería y le sevirá para aprender.

Santi Segurola sí piensa que ha sido un acto de desprecio porque está tratando con un profesional y no con un hijo. "Lo que ha hecho Koeman es muy poco recomendable en el mundo profesional". En la misma línea Enrique Ortego, "un entrenador tiene que dar ejemplo, le puede quitar porque está en su derecho. Pero tiene que saludarle y después en el vestuario hablar con él"