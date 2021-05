El Real Madrid afronta el último partido de Liga con Ramos y Varane, pero sin Hazard

Cara y cruz para Zinedine Zidane en la última cita de la temporada. El técnico francés recupera para el decisivo partido frente al Villarreal a los que han sido sus centrales titulares en la primera parte de la temporada, el capitán Sergio Ramos y a Rafael Varane. Eden Hazard, que no ha participado en el entrenamiento matinal, será baja una vez más.

Los centrales titulares

La presencia de Ramos y Varane en la convocatoria estaba asegurada, no así su participación en el partido. El francés ha completado una semana de trabajo con sus compañeros una vez recuperado completamente de la lesión muscular en el abductor derecho que sufrió el 1 de mayo.

Ramos, sin embargo, llega bastante más justo. Superada su última lesión, la tendinosis que sufrió en el semimembranoso de la pierna izquierda tras forzar su reaparición ante el Chelsea, solo ha realizado dos entrenamientos completos con el grupo. Está claro que el capitán, que solo ha jugado cinco partidos con su equipo en 2021 y que no está al cien por cien, no quería perderse el último y decisivo encuentro de la temporada. El camero, por cierto, nunca ha sido suplente con Zidane en el banquillo del conjunto blanco, pero lo ocurrido en Londres, en las semifinales de la Liga de Campeones, podría romper esa trayectoria.

Enésima ausencia de Hazard

La sorpresa desagradable del entrenamiento la ha protagonizado Edem Hazard. El belga, con una sobrecarga en el muslo derecho, no ha participado en la última sesión y en la rueda de prensa previa al partido, Zidane ha confirmado que será baja ante el Villarreal. “Algo tiene, poca cosa, pero no queremos arriesgar. Mañana no va a estar”, ha dicho el técnico francés.

Dice el seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, que el estado de forma de Hazard es óptimo y por eso volverá a ser el líder de su selección en la Eurocopa. Con el Real Madrid, sin embargo, ha disputado solo 43 partidos en dos temporadas con un balance de 5 goles y 4 asistencias.

La baja del belga se suma a las ya conocidas de Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Ferland Mendy y Toni Kroos.