Marco Asensio y Mikel Merino serán titulares contra Argentina

España se juega este miércoles contra la selección argentina su pase a los cuartos de final de Tokio 2020. La Rojita necesita empatar o ganar para no depender del resultado del otro partido del grupo entre Australia y Egipto. Para el último duelo de la fase de grupos Luis de la Fuente alineará desde el inicio a Asensio y Mikel Merino, tal y como ha adelantado Alberto Pereiro en El Transistor. Ambos serán de la partida a tenor de su rendimiento en los últimos entrenamientos ya que, “los últimos tres días de trabajo han sido bestiales por parte de los dos”, según ha expresado Pereiro.

En el Sanedrín, la titularidad de estos dos jugadores fue uno de los temas a tratar. Enrique Ortego puso el foco en la responsabilidad que tiene el jugador madridista. “Todo depende de Asensio. Él tiene una segunda oportunidad en la selección y en su club va a ser caro jugar. Se le exige más porque tiene más talento que los demás. Se puede estar jugando su triunfo en esta temporada, por su edad y las últimas campañas”.

Hugo Condes cree que la causa de que el balear juegue mañana es su actitud contra Australia, en el que dio la asistencia en el gol de la victoria de Oyarzabal. “Me gustó el Asensio del otro día, salió revulsivo y puso el centro del gol. Por galones y lo que significa debería ser uno de los líderes de la selección. Cuando salió contra Australia dio un paso adelante y se ha ganado ser titular mañana”. Por su parte, Alberto Pereiro piensa que con el once de mañana España no puede salir a especular con el empate: “Ya dijeron que la palabra empate no se iba a utilizar, está descartado por completo. Ves el equipo titular y esto para empatar no es. Ya se han quitado el peso de encima de marcar y yo creo que mañana va a ir bien”.

¿Deberían jugar los seis de la Euro?

Otro debate fue si los seis jugadores que jugaron la Eurocopa tienen que jugar. Enrique Ortego defendió que: “A los jugadores se les ha metido en el berenjenal de empalmar una competición con otra y dejarles a mitad del camino le debe costar a Luis de la Fuente”.

A Hugo Condes le preocupa su futuro rendimiento tras la carga de partidos desde tan pronto. “Son chicos jóvenes y el problema lo van a tener en diciembre o enero. Yo tengo miedo de eso”. Pereiro desveló que a algunos de ellos gozarán de una merecida desconexión después de Tokio 2020. “A Pedri y Oyarzabal, desconozco el resto, le van a dar vacaciones después de los Juegos Olímpicos. Van a tener 7-10 días de descanso”.

Luis de la Fuente destacó la importancia del duelo contra Argentina, en el que necesitan empatar o ganar para avanzar a cuartos de final sin depender del resultado del Australia - Egipto: “Estamos con muchas ganas de llegue ya el partido, sobre todo por la motivación especial que tenemos por un jugar un partido tan trascendente como el que tenemos que jugar mañana contra Argentina”.

El técnico riojano describió como ve a sus jugadores en las horas previas al choque tan vital que se disputará este miércoles a partir de las 13:00. “El equipo está fenomenal, hemos entrenado estupendamente. Todos tenemos unas ganas especiales y excepcionales. La gente ya está recuperada del esfuerzo que se hizo en el último partido y la ilusión mueve montañas. Este equipo tiene muchísima ilusión por hacer algo muy importante”.

Para el último duelo de la fase de grupos, el seleccionador no podrá contar con el lesionado Ceballos, pero recupera a Mingueza, que ya ha entrenado con el grupo aunque no forzará. Luis de la Fuente recalcó la convicción del grupo. “Mañana esperamos estar mucho mejor que el último día. Veo a la gente tremendamente convencida del importante encuentro que jugamos mañana y de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Vamos a por ello, vamos a intentar ganar y a dejarnos todo en el campo para dar una alegría a toda la afición y a toda España”.