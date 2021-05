La carta de Zidane: "Es el Zidane más auténtico"

Uno de los periodistas que mejor conoce a Zinedine Zidane es Frederic Hermel que nos cuenta cómo ha caído la carta en Francia: "Zidane es un ídolo del madridismo pero también es un ídolo en Francia. Esta carta ha sorprendido bastante".

"No creo que esta carta haya dañado las relaciones con Florentino. Dice que lo más bello en su vida es sus 20 años en el Real Madrid y dice que eso es gracias a Florentino", asegura Hermel que en esas letras ha reconocido la forma de ser del técnico: "Esta carta demuestra la personalidad de Zidane, cómo es él. Lo que veo reflejado en la carta es que hay situaciones que le han dolido. Me parece una carta mucho menos contundente que su enfado en febrero en una rueda de prensa".

Y respecto a esta salida, la ve diferente a la de 2018 porque en aquel momento, Zidane no tenía ganas de entrenar cosa que ahora es diferente: "Él quiere entrenar. Le apetece tener un club. Ahora no es fácil, pero le apetece. La Juve siempre le ha gustado pero ahora no es posible. En 2018 Zidane estaba cansado de entrenar, hoy sí quiere entrenar".

La opinión de Valdano

"La carta me ha gustado. Me parece un Zidane auténtico. Dice cosas de cierta dureza porque me da la sensación que el silencio le hacía daño. Está cansado del juego de los ofendidos y ha dado su punto de vista con mucha sinceridad", asegura Jorge Valdano que opina que esas palabras no iban solo contra el presidente: "Se refiere al presidente pero también a otras personas del club que han hecho rodar informaciones o rumores que a él le han hecho daño".

Y en cuanto a lo de no sentirse escuchado, así lo ha interpretado Valdano: "He entendido que no ha sido consultado suficientemente por la dirección que debe tomar el club y ha hecho que se sienta al margen de las grandes decisiones. Creo que en esta carta ha dado mucho más de lo que estamos acostumbrados a oír de Zizou".

La carta de Zidane

Tras un año sin títulos, Zidane ha dejado claro en todo momento que "no se tira del barco" y que "no está cansado de entrenar". Sin embargo, ha querido ir más allá y detallar por qué ha tomado esta decisión. "Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo. Conozco el fútbol y la exigencia de un club como el Madrid, sé que cuando no ganas te tienes que ir", indica.

Aunque el técnico galo considera que los títulos no lo son todo y cree que no se ha valorado su trabajo lo suficiente: "Aquí se ha olvidado una cosa muy importante. Se ha olvidado todo lo que he construido en el día a día, lo que he aportado en la relación con los jugadores, con las 150 personas que trabajan con y alrededor del equipo. Soy un ganador nato y estaba aquí para conquistar trofeos, pero más allá de esto están los seres humanos, las emociones, la vida y tengo la sensación de que estas cosas no han sido valoradas, de que no se ha entendido que así también se mantiene la dinámica de un gran club. Incluso, de cierta forma, se me ha reprochado".

En la carta, Zidane ha lanzado un mensaje a los periodistas: "He hecho centenares de ruedas de prensa y por desgracia hemos hablado muy poco de fútbol. Sin pretender criticaros o daros lecciones, me hubiera gustado que las preguntas no fueran siempre dirigidas hacia la polémica, que hubiéramos charlado más a menudo de la pelota y ante todo de los jugadores. No olvidemos el fútbol, cuidemos el fútbol".