Zubeldia: "Cuando llegue al primer equipo de la Real no sabía firmar autógrafos porque era yo el que los pedía"

A unos días de la final de copa nos cuenta sus sensaciones el jugador de la Real Sociedad, Igor Zubeldia: "Vamos día a día, aún queda...pero es cierto que la familia te manda mensajes, que la gente por la calle te anima y te apoya...es que una final de Copa no se juega todos los días"

Un sentimiento realista que le viene al jugador desde que era un niño, se escapaba para ver los entrenamientos de la Real Sociedad a ver si algún jugador le firmaba: "Siempre he sido muy de la Real, iba a ver los partidos del equipo. Me acuerdo un día de ir a Zubieta para ver el entrenamiento...y no había...pero pude saludar a Xabi Alonso". Y ahora es él el que los firma aunque al principio le costaba: "En el primer año que subí al equipo no sabía firmar autógrafos porque era yo el que los pedía"

Los jugadores del Athletic tienen un grupo de música y aunque tiene buena relación con ellos no les escucha para motivarse dice bromeando: "Tengo muy buena relación con Unai Simón, con Unai Núñez y con Villalibre...pero no me pongo canciones de Orsai para motivarme"

"Estoy seguro de que Odegaard estará muy pendiente y apoyándonos desde casa", recuerda al jugador noruego. Y en caso de ganar la camiseta tiene dueño: "Si ganamos la final la camiseta la pondré en mi cuarto en un cuadro bien grande".