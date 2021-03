Gonzalo Villar: "Siempre es un placer que se hable de interés de un equipo como el Atlético de Madrid"

La sub21 cierra el grupo del Europeo ante República Checa. Tras el empate ante Italia, en un bronco partido, la sensación es de frustración por la expulsión injusta de Mingueza, Gonzalo Villar nos confiesa que ven complicado que esté: "Cada vez tenemos menos esperanzas de que esté Mingueza. Es un poco duro que te expulsen de esta manera tan injusta.

Gonzalo Villar reconoce que quizá en España se sintió algo infravalorado: "En Roma me demostraron un proyecto muy ambicioso y que confiaban en mí como jugador. En España no se me presentó ningún proyecto a la altura del de la Roma y por eso vine aquí" y añade "no he debutado en la Liga en España y en Italia empiezo a ser muy conocido pero entiendo que en España haya gente que no sabe ni quién soy".

Interés del Atlético de Madrid

Tan bien lo está haciendo que está llamando el interés de grandes equipos, suena el del Atlético: "Siempre es un placer que se hable de interés de un equipo como el Atlético de Madrid pero me está yendo increíble todo en Roma tanto a nivel personal como a niel futbolístico".

Y el siguiente en la generación es su hermano Javier que está en Elche llamando a las puertas del primer equipo: "Es muy bueno, tenemos pique a ver quién tiene mejor carrera", bromea.