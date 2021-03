Valdano sobre Sergio Ramos: "La Selección es algo muy serio y todos deben seguir el mismo protocolo"

Jorge Valdano analiza a la Selección Española en El Transistor y cree que el gran valor de este equipo es que pese a las dificultades tiene claro el modelo: "El gran reto de la selección española es conseguir una mayor circulación de balón de la que hemos visto. Y también la inspiración en los últimos 25 metros. Me da la sensación que España no ha puesto en duda cuál es el camino. En las estadísticas de los últimos 20 años el fútbol español se ha paseado pero las dificultades económicas pueden alterar la situación".

Luis Enrique varía mucho sus alineaciones lo que hace dudar si hay un bloque fijo. Para Valdano hay varios nombres que son fijos: "Los dos centrales están, Pau y Ramos. En los laterales hay muchas alternativas. En el centro el mando con Busquets y Rodri están en muy buenas manos. Está Pedri que será difícil no ponerle con tanta influencia en el juego. Y arriba Morata, Gerard, jugadores que dan muchas soluciones".

El record de Sergio Ramos

En el partido ante Grecia, Luis Enrique puso titular a Sergio Ramos y en el descanso decidió retirarle, algo que tenía pactado con el jugador: "No entendí la situación de Ramos. La Selección es algo muy serio, una proyección de valores y todos deben estar sujetos al mismo protocolo con independencia de la categoría del jugador. El elemento del récord está generando confusión y no me parece necesario, porque lo va a hacer de todas las maneras".

Y en cuanto a lo que ha echado en falta, Valdano habla de un lesionado y un ausente: "Gerard Moreno me parece un jugador que está en un momento excepcional y teniendo en cuenta que en los últimos metros faltó imaginación me acordé de Iago Aspas. Pero el equipo tiene armas para desequilibrar y hay que tener paciencia".