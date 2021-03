Todos los detalles del culebrón Sergio Ramos - Real Madrid: ¿Un paso más cerca de su salida?

Sergio Ramos termina contrato la oferta es para seguir un año más. Cobra 12 millones netos y el Madrid le ofrece renovar un año y un descuento del 10% como el que han aceptado prácticamente en toda la plantilla desde que empezó la pandemia, informa José Ramón de la Morena.

El Real Madrid le ha dado un plazo a Sergio Ramos para contestar hasta el fin de marzo. "El futuro es cada vez más incierto para las dos partes", cree Enrique Ortego. En septiembre la demanda del futbolista era de tres temporadas y de 15 millones netos de sueldo, informa Fernando Burgos para el que hoy Ramos está un paso más cerca de salir del Real Madrid. El conjunto blanco no va a modificar las condiciones de la oferta y considera que no sería un drama que Ramos decida abandonar el club. "Florentino Pérez estaría dispuesto a darle un segundo año, pero gente que está en torno al presidente no está por la labor".

Parece que el acuerdo con Alaba está cerrado y el Real Madrid va a iniciar los trámites para renovar a Varane, cuenta Edu Pidal. Esa renovación de Varane también depende mucho de lo que pase con Sergio Ramos porque al francés "se le ha metido en la cabeza acabar su carrera en la Premier".

¿A qué clubes podría ir Ramos? Con la crisis del fútbol actual parece complicado que tenga muchas ofertas. De hecho, en este momento no tiene grandes ofertas.

Y desde Italia hablan de una posible venta de Cristiano

Mario Gago nos cuenta desde Italia la última hora de Cristiano Ronaldo. El futbolista está siendo muy criticado tras la eliminación de la Juventus. En el club plantean venderle y liberar así una de las mayores fichas que tienen en la plantilla.