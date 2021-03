Sergio Ramos sobre Mbappé y Haaland: "Ficharía a Haaland, nos aportaría cosas que no tenemos"

Sergio Ramos ha mantenido una charla con el streamer Ibai Llanos en el que ha dejado detalles de su renovación, de la actualidad del Real Madrid y de su vida.

Sobre la eliminación del Barcelona reconoce cierta satisfacción: "La satisfacción de ver al Barça eliminado está ahí, tengo más rencillas con ellos y es un rival. Además en el PSG está Keylor. No me gusta reírme porque la semana que viene nos puede pasar a nosotros"

Ante la pregunta de reforzar al Real Madrid este verano con Mbappé o Haaland, primero responde que los dos. Cuando Ibai le pide que elija uno de los dos, se decanta por el noruego por la situación actual del mercado y porque es algo que les falta: "No estaría mal reforzar al Real Madrid con un delantero como Haaland, es algo que no tenemos. No estaría mal Haaland por el hambre de gol, de títulos, su envergadura, su velocidad"

Renovación

Sobre su renovación, asegura que de momento no hay nada pero tiene claro en caso de que tenga que salir del Real Madrid cómo quiere hacerlo: "Irme con la conciencia tranquila es lo que me gustaría. Me gustaría irme como creo que me merezco, por la puerta grande, que se te devuelva los años que ha estado sintiendo y viviendo este escudo. De la renovación no hay nada, más inquietud que yo no tiene nadie"

Hubiera pitado penalti en la mano de Felipe

Con Hernández Hernández tengo una amistad especial... Cuando te avisan para ver el VAR es porque algo hay, algo pasa, que hay penalti... Es una mano que se puede pitar perfectamente. El 80-90 por ciento de las veces yo lo pitaría"

Y no pone un límite a su carrera, de hecho se marca una fecha muy lejana: "Mis 34 años son los 28 de hace una década. Me veo dejando el fútbol antes por un problema mental que físico. Me veo jugando el Mundial de México, Canadá, USA (en 2026!!)..." sería el primer jugador en disputar 6 mundiales.