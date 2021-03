José Ramón de la Morena: "En la bolsa de valores de los futbolistas, Haaland cotiza mucho más alto que Mbappé ahora"

José Ramón de la Morena explica en Más de uno que el Barça anoche perdió la eliminatoria ante el PSG, pero "recuperó la autoestima, la credibilidad y el prestigio". Recuerda que el PSG salió a aguantar las embestidas del Barça en la primera parte y, aunque los azulgrana merecieron irse al descanso con ventaja, Messi falló un penalti y Lenglet cometió otro. "Lo siguió intentando, pero el PSG se fortificó atrás y la suerte le protegió", asegura.

Además, señala que el PSG no fue el del Camp Nou, sino otro equipo que parecía "saciado porque tenía la eliminatoria controlada y no necesitaba forzar". Comenta que le hubiera gustado ver cómo hubiera sido este partido con una eliminatoria igualada en el Camp Nou, aunque duda que el Barça hubiera salido con ese hambre y que el PSG tampoco habría estado tan conformista y desganado. Explica que tampoco se hubiera sabido la transcendencia que hubiera tenido Neymar si no hubiera estado lesionado. Concluye diciendo que el PSG tendrá que recuperar el hambre y al brasileño para parecerse algo al que goleó al Barça en el Camp Nou. "Tampoco Mbappé fue anoche el del Camp Nou, y en la bolsa de valores de los futbolistas, Haaland cotiza mucho más alto que Mbappé ahora", incide.