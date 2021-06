Teresa Perales: "Este premio es un reconocimiento a los soñadores que no se rinden"

El fallo del jurado considera a Perales una “extraordinaria deportista y un icono del movimiento paralímpico internacional. Su figura reúne de manera ejemplar los más admirables valores deportivos. Con este premio se reconoce el esfuerzo y la capacidad de superación de todo un colectivo en el mundo”, concluye el acta del premio Princesa de los Deportes.

Teresa Perales, zaragozana de 1975, era deportista desde niña. A los 19 años sufrió una neuropatía que le paralizó las piernas. Cambio el kárate por la natación, deporte en el que tiene un impresionante palmarés entre europeos, mundiales y sobre todo Juegos Paralímpicos. Sidney, Atenas, Pekín, Londres y Río de Janeiro le dieron 26 de las cuales 7 oros.

"Ha sido un día de locos, maravilloso, emocionante, estoy muy feliz. Lo primero que he hecho ha sido llamar a mi madre y a mi marido. A mí marido le he dicho: deja todo lo que estés haciendo y vente para casa" , reconoce la galardonada que le ha dado la gran alegría a su pequeño: "Mi hijo se ha enterado a la salida del cole, estaba como loco".

Es un premio que siente que no es solo para ella sino para mucha gente que ha contribuido: "En un día como hoy es bueno pensar en mucha gente con la que quieres compartir esto, personas que me han ayudado a crecer desde que me quedé en silla de ruedas".

Y en ese sentido hace una reflexión: "La gente con discapacidad es superviviente. Detrás de algo que parece malo, incómodo difícil, tenemos capacidad de ir más allá. Este premio creo que más que una trayectoria profesional reconoce un movimiento deportivo que hace creer un poquito más, es el reconocimiento a los soñadores que no se rinden"