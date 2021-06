Morata: "Estaría bien volver a ser entrenado por Simeone"

Álvaro Morata llega a esta concentración de la Eurocopa tras un año irregular de su equipo en l que al final han terminado satisfechos: "Ha sido una temporada bastante difícil pero el balance es positivo porque terminamos entrando en Champions y ganamos dos títulos"

Estas concentraciones cree que vienen bien para volver a ver a los compañeros y hacer piña de cara a la Eurocopa: "Para ensayar, reencontrarnos, entrar en la dinámica de grupo que es muy positiva en esta selección. Ha habido una transición en la selección, ha habido muchos cambios pero tenemos un equipo competitivo, es un equipo difícil de hacer daño".

"No temí quedarme fuera de la selección, he hecho buenos partidos, he dado más asistencias que nunca, si no es por el VAR hubiera pasado de 30 goles. En la selección he rendido bien cuando he venido", asegura.

Y cómo es jugar al lado de una figura como Cristiano. Morata reconoce que tenerle al lado condiciona en cierto modo, aunque disfruta mucho haciéndolo: "Jugar al lado de Cristiano está marcado por su exigencia. Está en nuestra cabeza que él meta gol porque es nuestro jugador más importante y si él mete goles, estaremos cerca de ganar títulos. Lo hace todo por ganar, no por números individuales. Es una mentalidad de acero, estilo Rafa Nadal. Es algo que es de admirar y disfruto mucho jugando al lado de él".

Una convocatoria sin Ramos es "diferente. Ha tenido una temporada difícil, todos le queremos un montón y le echamos de menos pero respetamos la decisión del míster". Un tema que confiesa ha pasado de puntillas por la concentración porque están lo que están y tienen un recuerdo general para todos los jugadores que podían haber estado. "Me quedé fuera del último mundial y había más defensas que delanteros y muchos defensas terminaron sin minutos. En el partido que nos eliminaron se necesitaban centros y no había jugadores".

Los recuerdos que tiene de Ancelotti son positivos y le define como una gran persona y un gran gestor de grupo. Sobre su entrenador actual, bromea "bueno no sé cuál es, ahora Luis Enrique".

Cuenta que en un derbi cuando Morata jugaba con el Real Madrid, Simeone le hizo un comentario en un calentamiento que le hizo sentir importante. No sabe que pasará pero confiesa que "estaría bien volver a ser entrenado por Simeone". Quiere jugar dónde más le quieran. "No es que tenga elegir, si me dieran a elegir dos equipos diría Atlético y Juventus. No sé lo que va a pasar y jugaré dónde más me quieran".