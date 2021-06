Schuster: "Me parece curioso que el mejor goleador de España no sea titular"

Bernardo Schuster analiza el encuentro de la selección que piensa ha sido superior y ha merecido ganar a Suecia que en su opinión se ha llevado un premio excesivo: "Me molesta que un equipo como Suecia se lleve un empate".

España ha tenido varias ocasiones pero ha perdonado una y otra vez. Especialmente clara una ocasión que Morata mandó fuera. Por eso Schuster no entiende la suplencia de Gerard Moreno: "Me parece curioso que el mejor goleador de España y uno de los mejores de Europa no sea titular en este equipo. Si tengo el máximo goleador y el equipo no tiene gol, pues por lo menos hay que poner a este. Hay más alternativas que Morata y más en partidos tan cerrados como este. Además pueden jugar juntos porque Gerard es un jugador que se mueve muy bien".

"Hoy he echado de menos a algún jugador que encarase por banda, uno contra uno, esos jugadores son muy importantes ante selecciones como Suecia. Solo lo intentó Alba", cree Bernardo.

Sin embargo, quiere destacar algún aspecto positivo: "España no ha marcado pero es positivo que ha conseguido muchas ocasiones ante un equipo muy defensivo como Suecia. Ahora toca ir a ganar a Polonia"