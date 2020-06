Rodríguez Uribes: "Plantearemos la vuelta del público a los estadios, pero para todos los campos a la vez"

José Manuel Rodríguez Uribes considera que es una "gran noticia" el regreso del fútbol y es partidario de la vuelta del público siempre que no haya riesgo, aunque para todos los estadios: "El factor campo es decisivo y, cuando se pueda y no haya riesgo, creo que se puede tomar esa decisión para todos igual".

En este sentido, el ministro de Cultura y Deporte no ha querido cerrar la puerta al regreso de público esta temporada: "Vamos a valorar este aspecto y busca runa fórmula que combine todos los criterios. Vamos a llegar a julio y ver en qué situación estamos. Si se abren las puertas, todos queremos que haya público".

Por ello, asegura que no comparte las palabras de Javier Tebas sobre volver en unos estadios y en otros no: "Eso rompe el esquema de igualdad de todo. Lo tendrá que valorar el Ministerio a través del CSD, hablando con LaLiga y las comunidades. No vamos a obligar a nada, se trata de plantear que se escuche ese criterio del club o de las comunidades, con un criterio de salud".

Además, el ministro cree que no fue difícil poner de acuerdo a LaLiga y RFEF para la vuelta de la competición: "No me resultó difícil. De las pocas cosas positivas de todo esto es que nos concienciamos de lo que es importante. Tanto Tebas como Rubiales fueron conscientes de que había que ponerse de acuerdo".

Por último, Rodríguez Uribes ha reconocido que la RFEF ha pedido al Gobierno que habilite el mes de agosto para las elecciones a la presidencia: "Tenemos que estudiarlo".