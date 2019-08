Robert Moreno: "Si el Barcelona me hace una oferta antes de empezar la Eurocopa, esperaría a acabar el 12 de julio"

El nuevo seleccionador español, Robert Moreno, cuenta en El Transistor cómo afronta su nueva temporada al frente de 'La Roja'. Durante la entrevista cuenta cuál fue la curiosa fecha de su primer contacto con Luis Enrique y deja claro que "en esta Selección no hay ningún jugador intocables". Tiene ya su prelista de 52 jugadores y adelanta su votación para el 'The Best'.

SUS INICIOS: Moreno cuenta que "como estudiante era bueno". De hecho, "empecé la carrera de Derecho y después Comercio Internacional". A continuación, "estuve en La Caixa hasta que un día me llegó al oportunidad de trabajar en el fútbol". Y sobre ello deja una reflexión que es que "hay que seguir la pasión que uno tiene porque yo lo he hecho con el fútbol y sobre él ha girado toda mi vida".

"Empezamos con él en Vigo. Siempre nos ha gustado ver el fútbol desde arriba y al final vamos con el andamio a cuestas".

ASÍ CONOCIÓ A SU MUJER: Asegura que "precisamente la conocí en casa de unos amigos viendo un Real Madrid-Barcelona. De primeras le caí fatal pero después debí mejorar porque hemos estado juntos toda la vida y gracias a ella tuve mis primeros trabajos".

¿CÓMO CONOCIÓ POR PRIMERA VEZ A LUIS ENRIQUE?: "Apareció el 11 de julio de 2010, justo media hora antes de la final del Mundial. Me llamaron y me dijeron que Luis Enrique necesitaba un analista nuevo y que contactaría conmigo. Al día siguiente estaba trabajando en la Caixa, sonó el teléfono y en 20 minutos me confirmó que ya estaba todo resuelto y que iba a trabajar con ellos, por eso al volver a mi puesto de trabajo lo primero que hice fue mirar las excedencias".

SU RELACIÓN: "Tuvimos una magnífica relación siempre. He vivido con él años únicos y le he acompañado en Roma, en Vigo y en Barcelona. Ha sido una persona clave en mi aprendizaje para poder llegar hasta donde he llegado"

¿CÓMO ESTÁ AHORA LUIS ENRIQUE?: "Hace varios días que no hablo con él. Nos ha pedido intimidad y manejar este asunto de forma personal".

LA MARCHA DE LUCHO: "Fue muy dura para mí y el resto del staff. Siempre sueñas con ser seleccionador pero ese día no lo disfruté. Eso sí, consultamos con él la decisión de que siguiéramos, él dio el OK y además Molina y Rubiales dejaron claro que querían nuestra continuidad".

¿QUE HARÍA SI RECIBE UNA OFERTA DEL BARCELONA ANTES DE EMPEZAR LA EUROCOPA?: Ante una situación similar a la de Julen Lopetegui con el Mundial de Rusia, asegura que "esperaría siempre para valorar la oferta a que acabase la Euro".

LA LISTA: "Los primeros que deben saberlo son los jugadores siempre". Además, reconoce que "no la tengo todavía cerrada del todo" y "haría un flaco favor a los jugadores diciéndoles con anterioridad que van a venir convocados SÍ O SÍ".

LA POLÉMICA CON LA LIGA: Moreno cuenta que una de sus principales polémicas con la Liga viene por un software que en su día nos lo dieron gratuito por la Selección y de pronto nos han dicho que no lo vamos a poder coger ni pagando". Lamenta esta situación, ya que "es un producto muy bueno para los clubes y los seleccionadores".

JUGADORES INTOCABLES: el seleccionador español sostiene que "no hay jugadores intocables en mi equipo". Reconoce la labor por ejemplo de el capitán, Sergio Ramos, "un jugador imprescindible pero que si baja muchísimo su nivel no voy a poder mantenerle". Además, sobre los jugadores dice que "antes que deportistas de élite son personas" y comenta que mantendrá algunas normas de Luis Enrique como la de "fuera móviles en las comidas".

LISTA ACTUAL: De momento, tiene una prelista de 52 jugadores, en la que "está Diego Costa aunque no vamos a poder meterle en la final por lesión". Además, asegura que "también está Alcácer, Borja Iglesias, Gerard Moreno..." y dice que "están los tres porteros que han venido, David Soria y Pacheco". Además, adelanta que "habrá jugadores muy jóvenes" y nombra otros preseleccionados como Oyarzabal y Fornals".

SU VOTACIÓN PARA EL THE BEST: "El primero Messi, que es el mejor de la historia; el segundo Hazard, que tiene maravillado y por último el tercero De Jong". Sobre los entrenador dice que "me lo voy a guardar".

SU PERFIL DE ENTRENADOR PREFERIDO: "Me gustan los entrenadores que sacan rendimiento a sus jugadores. Me encanta Guardiola, Klopp, Pochettino, Simeone, Setién..."

OBJETIVO PERSONAL: Moreno sostiene que "quiero seguir en la Selección durante muchos años y también me gustaría trabajar para un gran club y vivir su día a día".