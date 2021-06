Rafa Nadal a De la Morena: "Sin personas como tú esto no hubiera sido lo mismo"

LEER MÁS El casi notición de Laporta a De la Morena como regalo de despedida

Uno de los mejores deportistas de la historia de España no perdió la oportunidad de despedirse de José Ramón de la Morena en su programa más especial. Rafael Nadal se pasó por El Transistor para explicar como digirió la derrota en Roland Garros, confesando que no vio la final.

"Después de una derrota dura como la de Roland Garros uno necesita unos días, ordenar la cabeza y también el físico. Trabajé fuerte para conseguir el objetivo y no pudo ser. Ahora toca reponerse, he recuperado cuerpo y cabeza y me siento preparado para volver a entrenar", señaló Rafa Nadal sobre como se repuso de la eliminación en semifinales de Roland Garros ante Djokovic.

El balear resaltó que en el deporta las derrotas son pasajeras y hay "muchas oportunidades" para volver a intentarlo. La final de Roland Garros la vi un rato pero no entera. La vi porque estaba con mi familia, si estoy solo no la veo. Yo quería estar allí y lo que quieres es desconectar y hacer otras cosas. Aquel día no lo conseguí".

Sobre su posible retirada, afirmó que no sabe el tiempo que le quedará de por jugar. "Lo que tengo que hacer cuando sea padre es ser buen padre y no contarle lo que fui en el pasado", resalta.

José Ramón de la Morena quiso dedicarle las siguientes palabras: “Has sido un honor conocerte Rafa, es uno de los privilegios que me ha dado esta profesión", a lo que el tenista contestó que: “Sin personas como tú esto no hubiera sido lo mismo”.