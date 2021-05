Así son los protagonistas que quieren llevar al Badajoz a segunda división

El presidente del Badajoz, Joaquín Parra, está a unos días de cumplir su gran objetivo, a un solo partido ante el Amorebieta. Reconoce que no sabe mucho de fútbol pero se ha rodeado muy bien para que el proyecto sea un éxito. Un éxito que ha devuelto la ilusión por el fútbol a los pacenses: "Lo más importante que estamos viviendo estos días es la felicidad de tantos pacenses, de tantos extremeños; el fútbol es una máquina de ilusiones"

Guzmán, Capitán del Badajoz, es uno de esos jugadores que siempre ha llevado un equipo en el corazón. El equipo de su alma, el Badajoz. A solo 48 horas de saber si estarán en segunda reconoce que ya se notan los nervios: "Estos días la verdad que cuesta dormir, estamos deseando que llegue el partido. Con 7 años vi el último ascenso del Badajoz a segunda división. He jugado en todas las categorías inferiores y siempre he tenido esta ilusión".

"Hemos hecho una temporada completísima y se da la situación que podemos ascender con nuestra gente en nuestro estadio", reconoce Guzmán que siente que ha tenido suerte en el mundo del fútbol: "Soy un afortunado, empecé en el club de mi vida y voy a terminar en el club de mi vida, el CD Badajoz"

Fernando Estévez, entrenador del Badajoz. Es un caso particular porque durante mucho tiempo ha compaginado su profesión de médico con los banquillos. "Yo soñé con ser futbolista, cuando vi que las piernas no daban, empecé a entrenar. Estudié medicina y soy médico. Empecé trabajando como médico y al año siguiente empecé a compaginar con los banquillos. Mi vocación es el fútbol, no la medicina".

Cuenta una anécdota, cuando le llama a entrenar el Badajoz, quería que se incorpora un miércoles pero su respuesta fue que no podía hasta el sábado porque tenía una guardia en su UCI móvil. En cuanto a carácter, se define como visceral aunque considera que su papel es el de ser un padre para sus futbolistas.