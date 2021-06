Pau Gasol: "Jugar unos quintos Juegos a los 41 años no lo pueden decir muchos"

Pau Gasol se muestra muy agradecido a su club, el Barcelona, por la oportunidad que le han brindado de volver a jugar: "Estoy súper agradecido al Barcelona por haberme dado esta nueva oportunidad, ganar el título, además siendo padre que ha sido algo muy especial para mí"

"A mi hija me gustaría transmitirle los valores del esfuerzo, del sacrificio y de la humildad", asegura Pau que añade un consejo: "Me he dedicado a algo que he disfrutado desde el primer momento. Escogí el camino del baloncesto y me ha aportado mucho más de lo que pude imaginar. A mi hija el consejo que le doy es que encuentre algo con lo que disfrute. Y con esfuerzo, sacrificio y humildad es lo que quiero transmitir a mi pequeña. Es lo que me ha funcionado a mí".

Un Gasol que es tajante respecto a su nivel de juego. No le gusta vivir del pasado y si está es para sentirse competitivo: "Mi figura quizá sí emana un respeto. Pero por mucho que hayas ganado tienes que demostrar y rendir. Para ayudar al equipo hay que estar a un cierto nivel, no me gusta vivir del pasado"

"Estoy disfrutando de veterano, mentor, transmitiendo tranquilidad. El momento de levantar la liga fue precioso, con mi hija en brazos fue un momento inolvidable", asegura sobre su papel en el Barcelona.

Y ahora tiene una gran ilusión, disputar sus últimos Juegos Olímpicos: "Estoy disfrutando mucho en esta concentración. Se disfruta más porque sabes que es la última vez. No he decidido que haré la próxima temporada. No me da vértigo el final de mi carrera. Jugar unos quintos Juegos a mis 41 años no lo pueden decir muchos. También tengo ilusión por mi próxima etapa"