Fernando Alonso: "Tenemos una oportunidad soñada para estar arriba en 2022"

Fernando Alonso se ha quedado en Austria en la zona del circuito de Spielberg dónde el domingo corrió en el GP de Estiria y este próximo fin de semana vuelven a correr.

Estos días ha aprovechado para hacer otro tipo de actividades, montar en bici, jugar a la play, salir a comer con gente del equipo y ver la Eurocopa. Reconoce que no sufrió mucho viendo a España.

Su readaptación a la F1

El piloto de Alpine se muestra muy satisfecho con su aprendizaje desde su vuelta a la Fórmula 1: "Me he adaptado bastante bien y no he encontrado sorpresas. Para el piloto la suspensión delantera y la dirección asistida es lo más diferente. Y también los neumáticos, son más delicados y frágiles. Retomar ese tacto es quizás el paso más duro que he tenido que dar pero bastante contento".

También su cuerpo notó la inactividad en este tipo de coche: "Hasta la cuarta carrera el domingo por la noche no tenía mucha soltura en el cuello. Dolores musculares normales pero a partir de ahí estoy adaptado. También en la piel salen marcas y alguna herida por la falta de coche"

"Cuando estás en la F1 sabes cuáles son las posiciones a las que puedes aspirar. Si quedas por delante te vas muy satisfecho. Hay equipos de fútbol que si llegan a Europa League es un éxito. Es frustrante, pero mi vuelta este año está enfocada al 2022. Podía haberlo vivido desde casa pero lo mejor era estar aquí".

Ilusionado con el cambio de reglamento

El proyecto en Alpine está muy enfocado en el 2022 y el cambio de reglamento: "El coche actual está un poco abandonado. No va a tener en ningún equipo evolución sustancial. Todas las fábricas trabajan de cara al año que viene porque el coche no se va a parecer en nada. En Alpine estamos muy contentos en lo que estamos trabajando para 2022. Es todo una moneda al aire, Mercedes, Red Bull seguro que van a tener un coche competitivo. Pero los coches de la zona media tenemos una oportunidad soñada para estar a la altura de los líderes".

Fernando Alonso que pese a no haber estado en la Fórmula 1 no ha parado de competir. Asegura que ha sido apasionante cambiar de disciplina continuamente y que si pudiera volver atrás seguramente lo hubiera hecho antes, "a partir de 2014 probablemente. Me quedaría con las 24 horas de LeMans y con el Dakar".

"Cuando nos conocimos la F1 era una cosa muy lejana, tenía 17 años. Se veía algo tan de otro mundo que parecía inalcanzable por lo que no tenía ese sueño de llegar a la máxima categoría"

"La fama me llegó como un atropello brutal. Me tocaba vivir cosas para las que no estaba preparado, con esa edad y sin ninguna madurez. De repente estás en todas las portadas, haciendo anuncios, conociendo gente importante. Maduras mucho pero también te cierras en tu núcleo más cercano y racionando mucho las apariciones públicas".

El recuerdo de los grandes programas juntos

De la Morena y Fernando Alonso repasan todas las ocasiones en las que han coincidido en programas. Uno en Barcelona con Eto'o, Messi e Iniesta. Uno en el Palacio de los Deportes de Madrid con 12.000 espectadores tras ganar el Mundial. Y otro en una mina de Asturias con el cantante Víctor Manuel. A la charla se suma el cantante y nos cuenta su recuerdo: "Me impresionó conocer a una chica que trabajaba allí, que su padre había muerto en un derrumbamiento. Cantaba porque cerré los ojos, más con la gente que allí nos estaba mirando".

El piloto asegura que se le ponen los pelos de punta solo recordando lo que vivió aquel día, por todas las emociones que tuvieron y pensando en las complicaciones que suponía llevar un programa allí.

En la charla Fernando recuerda a sus abuelos, tres se marcharon muy pronto pero recuerda a su abuela: "Mi abuela siempre tendrá el lugar de honor en mi corazón. Fue como una madre, y disfrutó de lo que me pasó. Además no era discreta, si íbamos a una celebración a un balcón salía antes que yo", asegura Fernando Alonso.

El aprendizaje de la pandemia

"La pandemia ha servido para que toda la sociedad haga un reset y empiece a valorar ciertas cosas como lujos, como ir con amigos a un restaurante, estar con la familia. Y también para dar valor a la salud

Su accidente de bicicleta en Suiza

"Iba por la ciudad y en un cruce para entrar a un supermercado, dos coches dejaron un hueco para que pasara otro coche. Otro coche pasó y yo golpeé contra el coche. Perdí el conocimiento, me di con la mandíbula. Desperté en la ambulancia y me hicieron un TAC. Esa noche me operaron de unas fisuras en la mandíbula y me pusieron unas placas que me quitarán a final de año"

El test de preguntas rápidas

Sin cambio de reglas no hubiera vuelto a la Fórmula 1. Tuve conversaciones con Red Bull durante mi ausencia, con Mercedes ninguna. Este año es difícil hacer podio, está más caro que la temporada pasada. No tengo claro quién ganará el Mundial. No sé si tengo opciones de volver a ser campeón del Mundo. Espero que Carlos Sainz pueda ser campeón pero es difícil pronosticarlo, sin presión. Creo que Hamilton para ser campeón tantas veces y sacar tanto al coche tiene un nivel superior. Y Verstappen lo mismo. Yo creo que también. ¿Haaland o Mbappé? Los dos.

Y Fernando le deja un último mensaje a De la Morena"Cuando era niño mi padre dormía con la radio debajo de la almohada con la voz de Joserra. Luego cuando nos hemos conocido y hemos hecho estos programas he sentido orgullo y mi padre también".