Pascual Momparler: " Cualquiera de los que va, respetando siempre a Valverde pude rascar medalla"

Pascual Momparler, seleccionador de ciclismo, se encontró con unas duras palabras del ciclista Pello Bilbao tras quedar fuera de los Juegos Olímpicos al considerar que no se le había comunicado la decisión como merecía, ya que él estaba convencido de que iba a estar en Tokio.

"No puedo cambiar de opinión porque un ciclista lo diga. Yo no llamo al que no voy a seleccionar porque tendría que llamar a 30 ciclistas. A Pello sí le llamé para explicarle por qué no iba a estar en los JJOO. En ese momento no estaba tan enfadado. Hoy hemos vuelto a hablar y todo ha ido bien", asegura el seleccionador que a su vez entiende la reacción de Bilbao: "Es normal que Pello se encabrone por no estar en los Juegos. Es un ciclista de raza y ha hecho lo que yo hubiera hecho en su lugar".

Momparler no se comprometió con ningún ciclista: "Yo nunca he prometido a ningún ciclista que iba a estar en los Juegos" y desvela que Landa se lo puso muy fácil: "Mikel Landa me dijo que si le citaba iba a estar pero que no iba a poder ser el ciclista que yo esperaba"

Valverde la gran opción, pero no la única

"Desde el COE no nos han dejado viajar antes. Valverde está haciendo un Tour atípico en el que no se está metiendo en las peleas. De broma me dice que su madre no sabe si está corriendo el Tour", asegura sobre el murciano que es la gran bala del equipo: "Es el mejor clasicómano que tenemos hoy por hoy, dentro de dos o tres años los jóvenes serán muy buenos pero hoy el mejor es Valverde por mucho que tenga 41 años"

La gran bala pero no la única: "Es una carrera muy atípica. Son 240 kilómetros y solo cinco ciclistas por equipo. Cualquiera de los que va, respetando siempre a Valverde pude rascar medalla"