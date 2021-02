"Me han denunciado, me han vejado, han insultado a mi familia...", asegura Paco Díez, que se presenta como candidato para ser reelegido en la presidencia de la federación madrileña de fútbol. "Nunca me podría haber imaginado la traición de Vicente Temprado, me he callado muchas cosas de él", dice sobre el antiguo presidente de la federación y a quien consideraba un hombre de su confianza.