Augusto Cesar Lendoiro: "A alguien tuvo que patinarle una neurona para crear una Segunda B así"

"A mí lo que me gustaba de verdad es el fútbol", asegura en los micrófonos de El Transistor el expolítico y expresidente del Deportivo de La Coruña, Augusto Joaquín César Lendoiro. Lendoiro apunta que ha ofrecido su ayuda al Depor, pero que nadie le ha pedido su opinión. Explica que no tiene relación con el actual presidente del club "contra quien no tiene nada en contra" y que la situación del club es mala: "lo necesita todo". "El fútbol no es una empresa, se lo decía el otro día a Juan Carlos Escotet (presidente de Abanca) en un artículo", asegura Lendoiro.

¿Qué debió hacerse cuando el Deportivo bajo a 2B? "Es un mundo distinto y hay una competición absurda, alguien tuvo que patinarle la neurona para inventar una cosa así", asegura sobre los parámetros establecidos por la RFEF de Luis Rubiales. Sobre la mala situación económica del Deportivo, el expresidente propone una solución: "La deuda del Deportivo podría capitalizarla Abanca".

¿Puede desaparecer el Deportivo?

"No", dice tajante Lendoiro, que sigo subrayando su idea de capitalizar la deuda del Depor. "¿Cómo íbamos a tener una sola peseta en el club procedente de la droga? También se decía que el dinero lo ponía Amancio Ortega", asegura sobre todo lo que se ha dicho de los inversores del Depor.