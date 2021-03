Martín Berasategui: "Me corto en la cocina y sangro azul y blanco de la Real"

El cocinero Martín Berasategui, uno de los máximos exponentes de la gastronomía de nuestro país, también es un gran aficionado al fútbol y un gran seguidor de la Real Sociedad. "La Real es importante en lo que ha pasado en mi mundo, me han dado mucho la Real y el deporte. Tengo la insignia de oro y brillantes, es más de lo que puedo pedir, el mejor de mis sueños"

"Con muchas ganas de disfrutar la final. Cuando me corto en la cocina me sale la sangre azul y blanca de la Real. Pero no soy anti nadie, apoyo a los equipos vascos, tanto al Athletic como al Alavés y resto de equipos", afirma el cocinero. Se deshace en elogios con el actual presidente: "Aperribay es el mejor fichaje de la Real Sociedad, tenemos el mejor presidente que pueda tener un club de fútbol".

Una persona que cae bien a todo el mundo, "siempre miro a la misma altura a todo el mundo, lo que disfruto es de ver felices a mis comensales. En el trabajo hay una disciplina pero detrás hay un tipo bonachón. Quiero que todo el que esté a mi alrededor esté feliz".

El presidente del Athletic, Aitor Elizegui es cocinero y Martín cree que "es un grandísimo cocinero y una gran persona. Es un tío muy listo y sabe rodearse de personas excelentes como Alkorta, un tipo al que queremos en todas las aficiones". Sobre la final destaca que es entre dos equipos que se admiran y en cuanto a los futbolistas de la Real "estos jugadores nos están haciendo disfrutar y nos hacen soñar; somos unos privilegiados por poder disfrutar de una final como esta".