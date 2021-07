Laia Palau: "Llevo 20 años con la Selección es algo a lo que le he puesto todo el amor y dedicación"

Laia Palau participará en sus cuartos Juegos y acumula más de 300 partidos con la selección española de baloncesto siendo la jugadora con más encuentros disputados. Hoy ha recibido junto a Pau Gasol el premio a su trayectoria profesional, un galardón que le "hace mucha ilusión aunque llevo un verano lleno de emociones. No tengo vitrina en casa pero tengo que ponerlos en algún sitio. Estoy muy contenta, hace ilusión porque llevamos 20 años con la Selección y es algo a lo que hemos puesto mucho amor y dedicación"

Hoy ha compartido escenario con Pau Gasol con el que ha coincidido varias ocasiones, "nos miramos con esa complicidad de estamos aquí los dos. Pau al final ha tenido una vida muy diferente pero somos de la misma quinta". El otro día tras caer eliminada del mundial no pudo reprimir las lágrimas, "me dio mucha pena por esta generación que viene. No van a estar en un mundial salvo oro en Tokio, pero esto ya lo hemos vivido. Es difícil para el baloncesto y una oportunidad menos".

Ahora toca levantar la cabeza para afrontar los Juegos. "La última vez si disfruta más que la primera. Eres muy consciente de lo que va a pasar y lo sabes valorar. Me preguntas por Atenas 2005 y digo ah qué guay pero no me acuerdo de nada. Ahora estoy muy emocionada"