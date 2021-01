Kenti Robles: "Me siento una privilegiada de estar en el Real Madrid"

En la Liga Iberdrola se enfrentan Barcelona y Real Madrid. El líder ante el segundo clasificado. En la previa nos atiende la jugadora blanca Kenti Robles que está siendo parte de este primer Real Madrid en el fútbol femenino

Kenti sabe lo que es ganar muchos títulos y por supuesto quiere repetirlo en su nuevo club: "Espero y deseo poder ganar títulos también en el Madrid. Solo llevamos 6 meses pero estamos cogiendo conceptos muy rápido y adaptándonos."

Comenta su reacción cuándo le llamó el Real Madrid: "Al Real Madrid no se le puede decir que no. Estoy muy contenta y me siento una privilegiada"

Es una jugadora que ha pasado por Barcelona, Atlético y ahora Real Madrid: "Soy del equipo en el que estoy. Ahora mismo siento los colores del Real Madrid"

Sobre al partido ante el Barcelona dice que "es un partido diferente. Pero al final es una sensación que siento en cada partido y cuando la deje de sentir dejaré de ser futbolista"