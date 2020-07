José Ramón Sandoval: "Mi único temor es que haya una mentira"

"Estamos un poco cansados. Ya es el noveno día y mañana el décimo y la verdad que es difícil estar aquí y sin ver a los familiares".

"El protocolo estoy seguro de que todos lo han llevado a la perfección y en Aragón hay muchos contagios y muchas posibilidades de que aparezca y de hecho aquí tenemos jugadores que han dado positivo a los 7 días de incubarlo".

Sobre su declaración, explica que "me llegó un correo de la RFEF diciendo que se suspendía el acto de testificar".

No obstante, dice que "lo que más me importa es mi gente, el ánimo de todos y que Chico ya está en el hospital y hoy no ha tomado ni un paracetamol".

Del partido entre el Fuenlabrada y el Depor comenta que "nosotros lo único que hemos querido es esperar los 15 días de cuarentena, pero con todo mañana hacemos 10 días de esta aislamiento y confiamos recuperar a gente negativa" y deja claro que "no vamos a poner a nadie en riesgo".

El que verdaderamente no ha tenido culpa es en el Fuenlabrada, se ha contagiado y hay que ponerse en manos de los enfermos"