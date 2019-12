Javier Fernández: "Me haría mucha ilusión ganar el Princesa de Asturias"

SU ESPECTÁCTULO: "Mezcla el deporte, el patinaje sobre hielo, con la música. Hemos traído a patinadores míos, compañeros, con un total de 20 personas actuando. Hemos estado en Málaga, Zaragoza y Bilbao".

¿CÓMO ES AHORA SU DÍA A DÍA: "No entreno al mismo nivel que antes. Lo hago cuando tengo que hacer exhibiciones, preparar un seminario o hacer algo".

SU AFICIÓN POR EL PATINAJE: "Fue mi hermana la que me metió el gusanillo. Fui a verla con 6 años a una competición" y cree que "todos mis entrenadores con los que consiguieron que fuera el patinador que soy ahora. Es verdad que en los últimos ocho años en Canadá me he asentado bastante". De todos modos, comenta que "estamos trabajando para que los grandes patinadores no tengan que irse".

PRINCESA DE ASTURIAS: "El Princesa de Asturias me haría mucha ilusión, son premios de mucho prestigio que reconoces toda una trayectoria".