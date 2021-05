Javi Puado: "Si llego a fallar el segundo me matan"

Javi Puado ha salido desde el banquillo y ha terminando siendo el hombre del partido: "No me ha sorprendido ni me he enfadado por no ser titular, venir a esta selección ya es un premio". Eso sí bromea con el segundo tanto en el que tras una gran jugada ha terminado marcando pero en el que pudo definir antes: "Si llego a fallar el segundo....me matan"

"Croacia ha demostrado ser muy buen equipo, muy fuertes físicamente. A estas alturas cualquier equipo te puede complicar. Portugal tiene muy buen equipo, nos han hablado muy bien de ellos", asegura sobre el rival de hoy y el que espera en semifinales.

Lleva un mes de dulce ya que lo ha cerrado con una gran temporada y ascenso con el Espanyol: "Tengo muchas ganas de volver a jugar en primera división, subirá el nivel pero tenemos muchas ganas de hacerlo bien"