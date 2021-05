Guillermo Fernández Vara: "Es un sueño poder jugarte el ascenso en casa"

LEER MÁS Así son los protagonistas que quieren llevar al Badajoz a segunda división

El presidente de Extremadora, Guillermo Fernández Vara, es seguidor del Barcelona como ha reconocido muchas veces, pero es otro de los que esta tremendamente ilusionado con el ascenso del Badajoz y con la posibilidad de haber acogido en la comunidad los playoff: "Llevamos un año muy duro; surgió la oportunidad de organizar este play off de ascenso y la aprovechamos, traer los Playoff de ascenso a Extremadura ha sido un trabajo de todos", y tiene claro que "es un sueño poder jugarte el ascenso en tu casa".

Francisco Javier Fragoso, el alcalde de Badajoz, del Partido Popular. Fernández Vara dice que da igual que sean de partidos diferentes porque lo que les une es mucho más fuerte.

"Tenemos aquí el playoff porque siempre hemos ido de la mano con el presidente de la Comunidad. Hay que saber lo que es estar en la institución y lo que es estar en el partido. No soy especialmente futbolero, en casa eran todos del Betis y yo del Sevilla. También tiraban al Real Madrid y yo al Barça.

El 15 de junio dejará de ser alcalde, y se dedicará a su puesto de senador y no descarta volver a dar clase, algo que le apasiona. Revela lo que le decía el presidente del Badajoz: "Joaquín, siempre me ha dicho el año que viene estaremos en segunda y el siguiente peleando por estar en primera".

El presidente les manda un mensaje

El presidente, Joaquín Parra, aprovecha para mandar un mensaje a los dos políticos para que le firmen la concesión de la licencia del estadio: "Nunca he pedido nada al alcalde ni al presidente, solo que me dejen trabajar", dice el presidente sobre la concesión de la licencia del estadio. El alcalde me prometió que antes de irse me lo dejaba firmado, pero parece complicado"

A la charla se ha sumado José Manuel Calderón, uno de los deportistas más ilustres de Extremadura que nos cuenta cómo van las cosas por Nueva York dónde reside actualmente.