Fernando Roig: "Claro que hay nervios porque el premio es excepcional"

El presidente del Villarreal ha viajado en el último momento a Gdansk tras dar negativo en el último test de covid que le han hecho tras casi dos semanas contagiado: "Estoy vacunado así que he pasado el COVID aislado pero de la mejor forma posible, ni me he enterado, sin síntomas"

Primera final europea para el submarino amarillo. Más allá de conquistar el primer título continental, Roig señala que sería muy importante ganar para obtener la plaza de champions que se otorga al campeón: "Claro que hay nervios, es un partido muy importante para el Villarreal. Ganar tiene además un premio excepcional, sería muy importante poder jugar la Champions"

Y como la profesión va en la sangre, confiesa que lo que ha hecho al llegar a Polonia es dar una vuelta por la ciudad e inspeccionar algún que otro supermercado para tomar ideas.