¿Se equivocó Velasco Carballo opinando sobre la acción de Lemar?

Con Daudén Ibáñez y Barrenetxea Montero hablamos de las polémicas declaraciones de Velasco Carballo ¿se equivocó el presidente del Comité Técnico de Árbitros?

Montero cree que Velasco se confundió y debería medir más sus palabras: "Velasco Carballo tiene mucha responsabilidad y tendría que tener siempre prudencia en sus declaraciones públicas. Lo que ha hecho es dejar mal a un compañero"

"A mí me duele más el comunicado posterior a las declaraciones de Velasco. Me parece un despropósito", así opina Daudén Ibáñez que no entiende la recogida de cable del presidente del Comité Técnico de Árbitros

"El despropósito de Velasco es que siempre ha escapado para no juzgar ninguna acción", los árbitros no entienden que lo haga ahora porque no lo ha hecho en toda la temporada. Y opinan que no les parece mal que juzguen acciones pero que lo hagan a final de temporada si no lo han hecho en todo el año.