El doctor José Luis Calleja explica las posibles causas del positivo en Covid-19 de Jon Raham

El golfista Jon Rahm ha dado positivo en Covid-19 y no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. La nota informativa decía lo siguiente: "El positivo se ha detectado al someterse a una tercera prueba PCR consecutiva, obligatoria para todos aquellos que hayan estado recientemente en Reino Unido, como es el caso de Jon Rahm, que acaba de disputar The Open", explica la nota. Las dos primeras pruebas PCR dieron negativo, precisa el COE.

Cabe recordar que el golfista ya pasó la enfermedad hace dos meses. En El Transistor hablamos con el doctor José Luis Calleja, que nos explica cuál es el proceso que ha seguido el deportista y cuáles son las posibles causas de su nuevo positivo en estos test. "La información que tenemos es que efectivamente ha dado positivo en una prueba de PCR. Eso no significa exactamente que estar infectado", comenta.

El doctor dice que "hay dos posibilidades": "Una de ellas es que se podría haber reinfectado, aunque después de haber tenido el Covid-19 hace poco tiempo y tener puesta la vacuna, las posibilidades son muy remotas, pero no digo imposibles. Es algo muy excepcional. La probabilidad más frecuente es que la PCR, que es una prueba muy sensible, haya detectado partículas del coronavirus no infectivas dos meses después de la infección que tuvo".

Vuelta del público al fútbol

Por otro lado, el experto ha hablado sobre la vuelta del público al fútbol: "Ahora mismo me parece inviable que entre el 70% del aforo a los estadios de fútbol. Con esta incidencia es imposible, habrá que adaptarlo como están haciendo en otros países. Habrá que mantener medidas como las mascarillas y la distancia de seguridad".