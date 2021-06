Doctor Calleja sobre la retirada de mascarilla: "Los no vacunados deben tener máxima precaución"

Tras la decisión de reitar la mascarilla en espacios abiertos el Doctor José Luis Calleja nos ofrece su opinión del asunto.

"Entiendo que en un decreto regularán qué tipo de exterior puede no haber mascarilla y en cuáles sí. No hay que olvider que el año pasado en junio había cifras mucho más bajas que estas. El que no esté vacunado debe tener máxima precaución".

El doctor apela a que la gente tenga sentido común. Recomienda llevar siempre encima la mascarilla y ponérsela en el exterior en caso de que lo crean necesario.

En su opinión, el ritmo de vacunación sigue siendo algo lento pese al grn empujón de las últimas semanas, aunque la buena noticia es que las mascarillas están demostrandos su gran eficacia.