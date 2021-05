Los detalles de la conversación de Sergio Ramos y Luis Enrique

La gran ausencia en la lista de Luis Enrique ha sido la de Sergio Ramos, al menos la que más debate ha generado. Aplaudida por algunos, criticada por otros. El seleccionador ha explicado los motivos: "No ha sido fácil dejar a Ramos fuera pero tengo que tomar la mejor decisión para el equipo; Ramos no ha podido competir, casi ni entrenar bien, desde el mes de enero".

Antes de comunicar públicamente la decisión, el entrenador llamó al central para comunicarles esa decisión. Fernando Burgos desvela detalles de esa llamada, fue breve, con cierta tensión y pilló por sorpresa a Sergio Ramos que esperaba estar en la lista: "Luis Enrique llamó anoche a Ramos para decirle que no iba a estar en la Eurocopa; me dicen que es una conversación corta y distante. Sergio Ramos no esperaba quedarse fuera"

En el Sanedrín debatimos sobre la lista, Enrique Ortego asegura que "teniendo la posibilidad de dos plazas más, yo me hubiese llevado a Ramos y luego decides si puede jugar o no; pero es que ha dejado dos plazas vacantes sin ocupar". Se acuerda de dos jugadores que en su opinión deberían estar en la lista: "Echo en falta en la lista a Nacho pero sobre todo a Aspas". En la misma línea apunta Cayetano Ros que entiende que la ausencia de Aspas solo puede ser por motivos personales.