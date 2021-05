Lista de España para la Eurocopa: convocatoria de Luis Enrique con la selección hoy

Luis Enrique: "Ramos no ha podido competir desde enero en condiciones adecuadas"

El seleccionador Luis Enrique ha confirmado que habló anoche Sergio Ramos para confirmarle que no entraría en la lista de convocados. "Me sabe mal, no ha sido fácil", ha dicho, porque el jugador no ha podido competir desde enero, aunque considera que es la mejor opción para que él se pudiera recuperarse de su lesión.