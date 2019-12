Catalina Corró vuelve tras su segunda operación: "He pasado los peores días de mi vida y temía caer en un bucle"

En El Transistor nos cuenta cómo ha sido su vuelta al agua tras esta segunda operación. Corró cuenta que "cuando no puedo nadar me voy al fondo de la piscina, veo pasar a mis compañeros y allí se me quitan todas la preocupaciones".

La nadadora española comenta que "la segunda vez fue peor porque ya no sabes cómo enfrentarte a ello". Y añade que "cuando me desperté lo primero fue preguntar si tendrían que volver a operarme, como un bucle".

Cuenta que "desde el 10 de septiembre hasta el 23 de octubre, hasta la operación, he pasado los peores días de mi vida". Y reconoce que "no siempre que uno quiere ser positivo puede serlo, porque no encontraba las fuerzas que buscaba y necesitaba el apoyo de los demás".

Tras esta dura experiencia, Catalina Corró, comenta que "lo que más me ha enseñado es ser paciente". Y añade que "yo conmigo misma siempre he sido muy exigente, y esto me ha hecho ser más paciente".

Por último, explica cómo es el entrenamiento que está siguiendo día a día después de la segunda intervención. Tres días en semana hace doble sesión. Explica que "vamos viendo día a día según el dolor de la cicatriz". Y añade que "también estoy introduciendo elementos en seco como cardio y musculación".